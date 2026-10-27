Українська компанія запустила перший супутник для майбутньої незалежної мережі зв’язку

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Українська компанія HIMERA спільно з данською GomSpace Group вивела на орбіту перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв’язку.

Про це повідомила компанія HIMERA.

Апарат OBRIA NANO запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. У HIMERA заявили, що вже почали експлуатацію супутника в межах ініціативи OBRIA.

Її мета — створити власну супутникову мережу, диверсифікувати канали зв’язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

Наступний етап проєкту — локалізувати в Україні виробництво супутників і наземних терміналів. Це дозволить розвивати власні технології супутникового зв’язку та поступово нарощувати українські виробничі спроможності.