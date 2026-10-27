Трамп пообіцяв мільйон доларів за викриття фальсифікацій на виборах у США
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Potus / Instagram
Президент США Дональд Трамп пообіцяв винагороду в мільйон доларів кожному, хто повідомить про фальсифікації на минулих або майбутніх проміжних виборах, якщо це призведе до арешту та засудження винних.
Про це Трамп написав у соцмережі у Truth Social.
Згодом він повторив цю пропозицію журналістам перед посадкою на президентський літак Air Force One, яким вирушив на передвиборчий мітинг у штаті Міссісіпі. Водночас президент не уточнив, з яких коштів виплачуватимуть винагороди, пише The Gurdian.
Заява Трампа пролунала напередодні проміжних виборів до Конгресу США: 3 листопада американці переобиратимуть усю Палату представників і третину Сенату. Трамп неодноразово заявляв про можливі масштабні фальсифікації на виборах.
Через це цього місяця генпрокурори від Демократичної партії щотижня проводять зустрічі й моделюють можливі сценарії втручання федеральної влади у вибори, зокрема появу агентів імміграційної служби біля виборчих дільниць і вилучення бюлетенів.
- У 2020 році віцегубернатор Техасу, республіканець Ден Патрік, пропонував $25 тисяч за інформацію про порушення на виборах. Він заявляв, що підтримує зусилля Трампа з викриття фальсифікацій і прагне забезпечити врахування кожного законного голосу та відхилення незаконних.
- За даними The Washington Post, першу винагороду отримав демократ Ерік Френк, який працював на виборчій дільниці в Пенсильванії. Його повідомлення допомогло засудити 72-річного республіканця, який проголосував двічі — за себе та за свого сина.