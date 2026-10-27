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В Ізраїлі стартували парламентські вибори, які вважають найважливішими за десятиліття. Хто склав конкуренцію Нетаньягу та які прогнози

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Вранці 27 жовтня в Ізраїлі почалися перші вибори до парламенту (Кнесету) після нападу ХАМАС у 2023 році. Аналітики називають ці вибори найважливішими для країни за останні десятиліття.

Про це пишуть Bloomberg, BBC, Reuters та The New York Times.

Голосування почалось о 07:00 і закінчиться о 22:00. Ввечері зʼявляться перші результати екзит-полів. Остаточні підрахунки очікуються до 30 жовтня, а офіційні результати виборів опублікують через тиждень — 4 листопада.

Про виборчу систему Ізраїлю

Місця в 120-місному Кнесеті розподіляються за пропорційною системою між національними партійними списками, причому партії повинні подолати барʼєр у 3,25% голосів виборців, щоб потрапити у парламент.

Після остаточного підрахунку голосів президент Ісаак Герцог проведе консультації з лідерами партій щодо того, кого вони хочуть бачити премʼєр-міністром, а потім обере кандидата, який, на його думку, має найбільші шанси на формування уряду. Цей кандидат має до 42 днів, щоб сформувати уряд.

Жодна партія в Ізраїлі ніколи не здобувала абсолютної більшості, тому уряди формуються на основі коаліції партій, а переговори про формування уряду часто тривають тижнями. Кожне місце в Кнесеті має значення, і невеликі партії можуть мати великий вплив, стаючи вирішальною силою.

Головні опоненти на виборах

Головними опонентами на виборах вважаються чинний премʼєр Біньямін Нетаньягу та його партія «Лікуд» і колишній начальник Генерального штабу армії Гаді Айзенкот, який очолює найбільшу опозиційну партію «Яшар».

Getty Images / «Бабель»

Багато хто вважає ці вибори референдумом щодо Біньяміна Нетаньягу. Він не зміг досягти обіцяної «повної перемоги» у війнах Ізраїлю та не взяв на себе відповідальності за провали безпеки перед нападом ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Нетаньягу також критикують за звільнення ультраортодоксальних євреїв від військової служби та спроби обмежити повноваження Верховного суду.

Його партія «Лікуд» — права політична сила, яка спирається на підтримку традиційних і робітничих єврейських громад. За останні 49 років вона перебувала при владі понад 34 роки, з них 19 — за Нетаньягу.

Сам Нетаньягу, якому висунули звинувачення в корупції та видали міжнародний ордер на арешт у зв’язку з війною в Газі, обіцяє «довести справу до кінця» у війнах Ізраїлю та не допустити створення палестинської держави.

Getty Images / «Бабель»

Гаді Айзенкот певний час входив до військового кабінету Нетаньягу під час війни в Газі. У цій війні загинули його син і двоє племінників. Рік тому Айзенкот створив власну партію «Яшар» і став головним суперником Нетаньягу. У своїй програмі він, серед іншого, підтримує вимоги розслідувати безпекові провали, які передували нападу 7 жовтня.

Айзенкот виступає проти створення палестинської держави в найближчій перспективі. Він також підтримує більш стримане розширення ізраїльських поселень на Західному березі Йордану та обіцяє боротися з насильством з боку поселенців.

Які ще політсили беруть участь

Опозиційні партії:

Партії, які підтримують Нетаньягу:

Арабські партії:

Прогнози

Очікується, що близько десятка партій подолають виборчий бар’єр і пройдуть до Кнесету. Опитування стабільно прогнозують мінімальний розрив між головними політичними блоками — «Лікудом» Нетаньягу та «Яшаром» Айзенкота. Жоден із них, імовірно, не набере достатньо голосів, щоб отримати більшість у парламенті — щонайменше 61 місце, необхідне для формування уряду.

Після виборів можуть початися складні переговори, які триватимуть тижнями, а можливо, доведеться проводити й повторні вибори. У цей час Нетаньягу може залишатися виконувачем обов’язків прем’єр-міністра в перехідному уряді. Це потенційно дозволить йому знову атакувати Іран, як погрожували і він, і президент США Дональд Трамп, — і відновити війну, яка останні кілька місяців була на паузі.

Арабська меншина Ізраїлю, чисельність якої становить близько 20% населення країни, може несподівано відіграти вирішальну роль у формуванні уряду. Очікується, що явка серед арабських виборців буде вищою, ніж на попередніх виборах. Дві арабські партії Ізраїлю запропонували підтримати уряд на чолі з Айзенкотом, хоча деякі його союзники заявили, що не увійдуть до уряду, який залежатиме від підтримки арабських партій.