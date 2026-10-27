Сили ППО вночі знешкодили дві балістичні ракети і 255 дронів, якими Росія атакувала Україну

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У ніч проти 27 жовтня війська РФ атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / С-400 і 280 дронами, 69 з них — реактивні «Шахеди».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила дві балістичні ракети та 255 БпЛА, серед них — 56 реактивних. Водночас російські цілі влучили у 25 місцях, ще у 16 — впали уламки.

Основним напрямком удару цієї ночі був Київ. Там відомо про одну загиблу жінку і 15 постраждалих. Під ударом були гуртожиток університету, медичні заклади, будинки, автівки, бригада екстреної медичної допомоги. Також від атаки у столиці пошкоджені станція метро «Лісова» і Південний міст.

Крім того, росіяни вночі били по Дніпропетровщині — у Синельниківському районі постраждали троє людей, побиті будинки й авто. У Дніпрі атака понівечила інфраструктуру.

У Запоріжжі від російського обстрілу пізно ввечері постраждав 17-річний хлопець. Удар прийшовся по автомобілю, у якому їхало п’ятеро людей.