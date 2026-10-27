Росіяни з вечора двічі масовано атакували Київ балістикою — є загибла і постраждалі. Південний міст перекрили

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Від вечора 26 жовтня до ранку наступного дня російські війська двічі атакували Київ балістичними ракетами.

Від удару приблизно о 22:00 загинула одна людина — 46-річна жінка, ще 14 поранені. Постраждалі — студенти з гуртожитку університету, двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги, які прямували на виклик, та 22-річний хлопець в Оболонському районі.

У Деснянському районі росіяни вдарили по території університету: пошкоджені будівлі корпусу, гуртожитків, житлові будинки та парк поруч.

У Дніпровському районі під ударом були два медзаклади і нежитлова будівля. Також фіксують пошкодження між станціями «Дарниця» і «Чернігівська» та виходи зі станції «Лісова».

Уночі, близько 03:00, росіяни поцілили у Південний міст і пошкодили інфраструктуру метрополітену на ньому. Рух мостом тимчасово перекрили. Також призупинили рух поїздів метро між станціями «Осокорки» і «Червоний Хутір» на зеленій гілці.