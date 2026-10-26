У «Дїї» додали нову послугу — відтепер можна підтвердити статус ветерана чи члена сімʼї загиблого захисника

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Міністерство цифрової трансформації

У застосунку «Дія» додали нову послугу — відтепер там можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни про статус ветерана чи члена сімʼї загиблого захисника або захисниці.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

За допомогою цього витягу можна підтвердити статус у держустановах, оформити пільги й соціальні гарантії та захистити права членів сімей загиблих військових.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватись у «Дії», обрати послугу «Витяг з Реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран PRO», перевірити свої дані та надіслати запит. Після цього результат можна отримати в особистому кабінеті та на електронну пошту у PDF-форматі з КЕП Міністерства у справах ветеранів.

Цією послугою можуть також скористатися постраждалі учасники Революції гідності та громадяни з особливими заслугами перед Батьківщиною, якщо інформація про їхній статус є в Реєстрі ветеранів.

Також у «Дії» масштабували ще одну послугу — відтепер отримати витяг про свій статус через ЦНАП зможуть діти ветеранів і ветеранок до 23 роки (або їхні законні представники). Цей документ потрібен, щоб оформити державну цільову допомогу на здобуття освіти.