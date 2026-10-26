Верховна Рада відновлює конкурси на посади державної служби та місцевого самоврядування
- Автор:
- Ольга Березюк
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Верховна Рада 247 голосами за схвалила у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 3478-1, який передбачає поетапне відновлення конкурсів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
Про це повідомила пресслужба Ради.
Конкурси планують відновлювати поетапно: спочатку для посад категорії «А», потім «Б» і «В» на підконтрольних Україні територіях, де не ведуться бойові дії.
Серед іншого цей закон також:
- спрощує правила вступу на державну службу, роботи на ній і звільнення;
- надає перевагу для ветеранів війни під час призначення на державні посади;
- дає право залишати на посаді працівників, яких призначили без конкурсу під час воєнного стану, якщо вони успішно пройшли щорічне оцінювання;
- впроваджує обов’язкові критерії до доброчесності кандидатів;
- перезавантажує склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби та усуває політичний вплив на її роботу.
Закон потрібен, щоб виконати зобовʼязання України за Дорожньою картою реформи держуправління та Планом України в межах програми ЄС Ukraine Facility.