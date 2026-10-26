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Верховна Рада відновлює конкурси на посади державної служби та місцевого самоврядування

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Верховна Рада 247 голосами за схвалила у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 3478-1, який передбачає поетапне відновлення конкурсів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Конкурси планують відновлювати поетапно: спочатку для посад категорії «А», потім «Б» і «В» на підконтрольних Україні територіях, де не ведуться бойові дії.

Серед іншого цей закон також:

Закон потрібен, щоб виконати зобовʼязання України за Дорожньою картою реформи держуправління та Планом України в межах програми ЄС Ukraine Facility.