Верховна Рада відновлює конкурси на посади державної служби та місцевого самоврядування

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Верховна Рада 247 голосами за схвалила у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 3478-1, який передбачає поетапне відновлення конкурсів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Конкурси планують відновлювати поетапно: спочатку для посад категорії «А», потім «Б» і «В» на підконтрольних Україні територіях, де не ведуться бойові дії.

Серед іншого цей закон також:

спрощує правила вступу на державну службу, роботи на ній і звільнення;

надає перевагу для ветеранів війни під час призначення на державні посади;

дає право залишати на посаді працівників, яких призначили без конкурсу під час воєнного стану, якщо вони успішно пройшли щорічне оцінювання;

впроваджує обов’язкові критерії до доброчесності кандидатів;

перезавантажує склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби та усуває політичний вплив на її роботу.

Закон потрібен, щоб виконати зобовʼязання України за Дорожньою картою реформи держуправління та Планом України в межах програми ЄС Ukraine Facility.