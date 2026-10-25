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Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1 600 керованих авіабомб, 48 ракет і 2 300 дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, сьогодні в Новобаварському районі Харкова 14-річний хлопець постраждав через російський удар по місту, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

На Сумщині вдень одна людина постраждала через російську атаку. Під обстрілами опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда у Свеській та Степанівській громадах, а також приватне домоволодіння в Ямполі.

У Вінниці завершили розбір завалів у житловому будинку, пошкодженому зранку внаслідок російської атаки. Сім людей постраждали, двох з них госпіталізували. Психологиня ДСНС надала допомогу 17 людям, повідомили у відомстві.

У Херсоні 67-річний чоловік загинув через удар дрона по маршрутці в Центральному районі, 64-річна жінка в Дніпровському районі отримала травми під час іншої атаки, повідомили в ОВА.