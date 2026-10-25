Обама звинуватив адміністрацію Трампа у «хаосі та корупції», а також у війні з Іраном, «якої ніхто не просив»

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barackobama / instagram

Колишній президент США Барак Обама розкритикував чинну адміністрацію Дональда Трампа. Він звинуватив її в хаосі, жорстокості та корупції, а також у тому, що Трамп втягнув США у війну в Ірані.

Про це він сказав під час виступу на передвиборчих мітингах у Клівленді та Детройті, пише The New York Times.

На думку Обами, високопосадовці Білого дому не є «серйозними людьми», а Трамп втягнув країну в економічно важку війну з Іраном, «якої ніхто не просив». Він також наголосив, що Трамп відірваний від потреб американців і натомість зосереджений на проєктах із ремонту та оновлення Білого дому.

Сам Трамп у відповідь на заяви експрезидента США сказав журналістам, що Обама був «нікчемним президентом», а його слова він назвав свідченням сили республіканців.

Напружені стосунки між Трампом та Обамою тривають із 2017 року, коли Трамп став президентом. Він роками поширював неправду про те, що Обама нібито народився за межами США, і регулярно називає його повним ім’ям — Барак Хусейн Обама.