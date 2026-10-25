Трамп заперечив, що хоче відкрити басейн у Білому домі на місці брифінгової зали. Однак журналістів переселити можуть

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Potus / Instagram

Президент США Дональд Трамп спростував, що нібито планує відкрити басейн на місці брифінгової зали у Білому домі. Однак, за його словами, журналістів можуть переселити.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав інформацію про басейн фейковою й додав, що йому «ніколи не спадало на думку зробити таку дурість». Він додав, що старий критий басейн на місці преси не відновлять ніколи.

21 жовтня The New York Times з посиланням на джерела написала, що наприкінці серпня президент США запропонував тодішній прессекретарці Керолайн Левітт виселити журналістів із брифінгової зали імені Джеймса С. Бреді. І що на цьому місці він хотів би відновити критий басейн.

Трамп нібито казав своїм помічникам, що хотів би відновити басейн, який президент Франклін Д. Рузвельт облаштував у 1933 році для терапії ніг, уражених поліомієлітом. Згодом Річард Ніксон закрив басейн, щоб звільнити місце для представників медіа.