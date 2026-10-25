Трамп заперечив, що хоче відкрити басейн у Білому домі на місці брифінгової зали. Однак журналістів переселити можуть
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Potus / Instagram
Президент США Дональд Трамп спростував, що нібито планує відкрити басейн на місці брифінгової зали у Білому домі. Однак, за його словами, журналістів можуть переселити.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп назвав інформацію про басейн фейковою й додав, що йому «ніколи не спадало на думку зробити таку дурість». Він додав, що старий критий басейн на місці преси не відновлять ніколи.
21 жовтня The New York Times з посиланням на джерела написала, що наприкінці серпня президент США запропонував тодішній прессекретарці Керолайн Левітт виселити журналістів із брифінгової зали імені Джеймса С. Бреді. І що на цьому місці він хотів би відновити критий басейн.
Трамп нібито казав своїм помічникам, що хотів би відновити басейн, який президент Франклін Д. Рузвельт облаштував у 1933 році для терапії ніг, уражених поліомієлітом. Згодом Річард Ніксон закрив басейн, щоб звільнити місце для представників медіа.
- Президент США і раніше мав конфлікти з медіа. Один з останніх — коли він заборонив журналістам трьох великих американських медіа — СNN, MS NOW і Politico — працювати в Білому домі. Тоді він говорив, що втомився від негативних матеріалів про свою адміністрацію, і звинуватив медіа в тому, що вони навмисно пишуть негативні та фейкові новини.