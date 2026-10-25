Росіяни атакували Україну 159 дронами. Під ударом були торговельний центр у Харкові та багатоповерхівка у Вінниці

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Пресслужба ДСНС України

У ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема типу Shahed (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Проте російські дрони влучили у 14 місцях, а уламки впали ще на девʼяти локаціях.

Зокрема, у Харкові внаслідок вечірньої атаки РФ постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників. Росіяни завдали повторного удару, коли на місці працювали рятувальники.

У Запоріжжі під ударом був торговельний центр. Постраждалих немає.

У Вінниці пошкоджена багатоповерхівка, шість людей поранені. Також під атакою був пансіонат для людей похилого віку, звідти евакуювали 15 людей.