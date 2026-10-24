Від російських обстрілів за день загинули сім людей і майже 30 постраждали в пʼяти регіонах України

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Росіяни упродовж дня 24 жовтня атакували кілька регіонів України. Від атак загинули семеро людей і щонайменше 27 зазнали поранень. «Бабель» зібрав головне про наслідки в областях.

На Сумщині російський дрон влучив у цивільне підприємство, де розводять велику рогату худобу. Загинула працівниця, ще четверо людей постраждали. Також є загиблі та поранені тварини.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини від обстрілів загинули дві жінки. Ще четверо людей, серед яких 14-річний хлопець, постраждали. Пошкоджені магазини, приватні і багатоквартирні будинки, гаражі, автівки, адмінбудівля й підприємство.

Увечері дрон атакував Синельникове — троє людей загинули, щонайменше вісім дістали поранень, зокрема 11-річна дитина. Усі постраждалі в лікарні.

У Лозовій на Харківщині від удару по приватному підприємству загинула одна людина і троє постраждали. Ще двоє людей поранені від атаки на селище Мала Данилівка. Били росіяни і по Харкову — в Індустріальному районі вдень постраждала жінка, а ввечері дрони поцілили в торговий центр в Основʼянському районі — постраждав чоловік.

Крім того, ворог атакував обʼєкт інфраструктури в Запоріжжі — поранені двоє людей, пошкоджені авто.

А в Чернігові після атаки на місто вдень по медичну допомогу звернулися дві жінки. Виникла пожежа в неексплуатованій будівлі.