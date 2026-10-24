У Святошинському районі Києва сталася стрілянина — є загиблий і поранений
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Увечері 24 жовтня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина.
Про це повідомляє поліція Києва.
За даними правоохоронців, на вулиці в компанії чоловіків виник конфлікт. Один із них дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів.
Від отриманих поранень один чоловік загинув. Ще одного госпіталізували — наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Стрільця вже затримали. Правоохоронці з’ясовують обставини події.