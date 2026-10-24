У Святошинському районі Києва сталася стрілянина — є загиблий і поранений

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Увечері 24 жовтня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними правоохоронців, на вулиці в компанії чоловіків виник конфлікт. Один із них дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів.

Від отриманих поранень один чоловік загинув. Ще одного госпіталізували — наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Стрільця вже затримали. Правоохоронці з’ясовують обставини події.