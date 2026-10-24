Україна ввела санкції проти людей та компаній, які допомагають виробляти російську зброю

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Президент Володимир Зеленський підписав укази та увів санкції проти людей та компаній, які допомагають виробляти російську балістику, а також постачають російському ОПК обладнання та компоненти для зброї.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

До першого списку санкцій увійшли 51 фізична та 44 юридичні особи, які причетні до виготовлення балістичних ракет. Серед них такі підприємства та їхні керівники:

«Інститут пластмас імені Г. С. Петрова» — єдиний виготівник компонентів для композитів для оборонного й авіакомплексів;

«Корпорація “Комета”» — виробник ЗРК, радіолокації та бортового обладнання;

«ВітаРеактив» — постачальник хімічної сировини для виготовлення балістичних ракет;

«Променерго» — розробник оптико-електронних приладів і прицільних систем;

«Кіровський біохімічний завод» — залучений до виготовлення й модернізації військової техніки;

«ВНДІ ім. Д. І. Менделєєва» — розробник вимірювального обладнання та софту для озброєння.

Санкції ввели також проти 32 громадян та 35 компаній, залучених до обслуговування російського ВПК. Під обмеження потрапили постачальники обладнання, електроніки й сировини: компанія «Гагарінг» (апаратура звʼязку для FPV-дронів), «Вірджин-ЕК» (іноземні електронні компоненти) та «Прессмаш» (металообробні верстати для виготовлення ракет Х-101, Х-59 і БпЛА «Оріон»).

Також санкції стосуються підприємств групи «Русал», які забезпечують виробництво авіації, бронетехніки й ракетного озброєння. Тільки дві структури компанії імпортували до РФ оксиду алюмінію на майже 150 млн рублів для потреб оборонного комплексу.