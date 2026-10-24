Reuters: Іран розробив план атаки на підводні комунікаційні кабелі у разі нового нападу з боку США та Ізраїлю

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Тегеран розробив детальний план атаки на підводні комунікаційні кабелі в Перській затоці у разі, якщо США та Ізраїль знову нападуть.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

За даними джерела, Іран також намагатиметься перешкоджати відновленню пошкоджених мереж, щоб продовжити перебої зі звʼязком, зокрема з доступом до інтернету. Джерело стверджує, що якщо на Іран нападуть ще раз, то не буде ніяких «червоних ліній» в атаках на підводні кабелі та військові бази.

Раніше заступник керівника відділу політичних питань КВІР Ядолла Джавані сказав, що удар може прийтися на сім основних інтернет-кабелів під Ормузькою протокою.

Пошкодження інфраструктури може уповільнити інтернет-послуги, порушити фінансові операції та хмарні обчислення. Країни Перської затоки та технологічні гіганти США вже інвестують у додаткові наземні й підводні маршрути, щоб підвищити стійкість звʼязку.