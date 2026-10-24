Росіяни вночі атакували Україну 126 дронами різних типів. Чере атаку постраждали двоє людей у Києві

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У ніч на 24 жовтня росіяни атакували Україну 126 дронами, зокрема типу Shahed (із них — 61 реактивний), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 101 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Проте російські дрони влучили у 14 місцях, а уламки впали ще на пʼяти локаціях.

Зокрема у Києві через атаку постраждали двоє людей. Удар пошкодив будинок.