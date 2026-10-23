Трамп конфліктує із Зеленським, але американська розвідка продовжує допомагати Україні. Світові медіа про війну 23 жовтня

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«Бабель»

Попри дедалі конфліктнішу риторику Трампа щодо України та його прагнення домовитися з Путіним, ЦРУ залишається важливим партнером Києва, пише Шейн Гарріс для The Atlantic. Політика адміністрації США сповнена суперечностей, і, мабуть, ніхто не розуміє цього краще за директора ЦРУ Джона Реткліффа. Він перебуває між двома світами: радить президентові, який постійно конфліктує з українським керівництвом, і водночас очолює відомство, без якого Україні важко було б вижити у війні, пише автор статті. США передають Україні розвідувальну інформацію, яка допомагає завдавати ударів по цілях у глибині Росії, а американські супутники попереджають про ракетні й дронові атаки. Один з представників розвідки, який працює в країнах Балтії та співпрацює з американцями в протидії російському впливу, розповів журналісту, що нині ЦРУ діє «значно рішучіше», ніж за адміністрації Байдена.

Українські посадовці не вважають Реткліффа своїм адвокатом, адже розуміють: якщо Трамп вирішить припинити розвідувальну підтримку України, директор ЦРУ виконає його наказ. Водночас у Києві довіряють Реткліффу як людині, що може відверто розповісти президентові про перебіг війни. Він має безпосередній доступ до Трампа і регулярно з ним спілкується. Ще до вступу на посаду Реткліфф за підтримки президента пообіцяв зосередити роботу ЦРУ на його основних завданнях — шпигунстві й таємних операціях. Нині одним із напрямів цієї роботи стала Україна.

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