Зеленський: Переговори між Україною, Росією та США можуть пройти в Абу-Дабі в першій половині листопада

Новини

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорники України, США та Росії планують зустрітися на технічному рівні в першій половині листопада в Абу-Дабі.

Про це він сказав на онлайн-зустрічі в Hudson institute, пише Reuters.

За словами Зеленського, проведення зустрічі залежатиме від Росії, оскільки аналогічні переговори, заплановані на жовтень, так і не відбулися.

Також 23 жовтня Зеленський поговорив із представниками США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Раніше цього тижня Віткофф зустрічався з Володимиром Путіним. Український президент додав, що після технічних переговорів має відбутися зустріч лідерів України, США та Росії.