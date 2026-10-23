Зеленський: Переговори між Україною, Росією та США можуть пройти в Абу-Дабі в першій половині листопада
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Офіс президента
Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорники України, США та Росії планують зустрітися на технічному рівні в першій половині листопада в Абу-Дабі.
Про це він сказав на онлайн-зустрічі в Hudson institute, пише Reuters.
За словами Зеленського, проведення зустрічі залежатиме від Росії, оскільки аналогічні переговори, заплановані на жовтень, так і не відбулися.
Також 23 жовтня Зеленський поговорив із представниками США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Раніше цього тижня Віткофф зустрічався з Володимиром Путіним. Український президент додав, що після технічних переговорів має відбутися зустріч лідерів України, США та Росії.
- 20 жовтня Зеленський мав розмову в Осло з американським представником Стівом Віткоффом. На ній обговорювали тристоронню зустріч про закінчення війни за участі України, Росії та США. Наступного дня Віткофф поїхав до Санкт-Петербурга для переговорів з Володимиром Путіним. Після неї помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США в листопаді.
- Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.