Біля Румунії затонуло судно Khoryv: один моряк загинув, троє зникли безвісти

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Біля Румунії затонуло судно Khoryv. Внаслідок цього один моряк загинув, троє зникли безвісти, а на борту було 10 українців і троє громадян Азербайджану.

Про це пише Digi24.

Координаційний центр у Констанці отримав повідомлення про пожежу на судні за 24 км від узбережжя Румунії, за межами її територіальних вод.

Digi24 пише, що судно, ймовірно, атакував дрон. За даними видання, за останні тижні дрони атакували в Чорному морі 11 комерційних суден, сім із них — поблизу Румунії. МВС країни причину пожежі не уточнює.

До операції також готували гелікоптер Black Hawk, однак через погану погоду, сильні дощі та низьку видимість його залучення поки неможливе.

У порту Констанци розгорнули посилений медичний пункт. До чергування залучили чотири бригади швидкої допомоги SMURD, мобільний підрозділ інтенсивної терапії та спеціальний транспорт для евакуації постраждалих.