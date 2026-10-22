У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії

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У Німеччині 22 жовтня затримали громадянина України Вадима Ю. за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

За версією слідства, чоловік збирав військову інформацію про оборонну промисловість і військові об’єкти, пов’язані із захистом східного флангу НАТО. Вадима Ю. затримали в районі Одер-Шпрее у федеральній землі Бранденбург.

За даними прокуратури, не пізніше липня 2025 року Вадим Ю. почав контактувати з російською розвідкою через посередника. Відтоді він нібито збирав у Німеччині військово важливу інформацію на тлі війни Росії проти України.

Зокрема, чоловік збирав дані про виробництво бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин, а також про персонал і військові об’єкти в місцях, призначених для забезпечення безпеки східного флангу НАТО.

Частина інформації була у відкритому доступі, а іншу, за версією слідства, підозрюваний цілеспрямовано отримував від людей, які працюють в європейській оборонній промисловості.

Справу розпочали після того, як Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини передало інформацію. Поліцейське розслідування доручили Федеральному відомству кримінальної поліції.

23 жовтня чоловіка мають доставити до слідчого судді Федерального верховного суду. Тоді суддя вирішить, чи залишати підозрюваного під вартою на час розслідування.