У Франції вперше у світі зафіксували зараження людини вірусом Шамонда. Пацієнт помер

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Чузавков Сергій / УНІАН

У Франції виявили перший у світі підтверджений випадок зараження людини вірусом Шамонда, який зазвичай виявляють у худоби.

Про це повідомляє Reuters.

Пацієнт проходив лікування від тяжкого захворювання, тому був більш вразливим до інфекцій. Наразі фахівці з’ясовують, як саме він заразився та чи міг вірус спричинити або прискорити смерть.

За основною версією французької влади, чоловік міг заразитися на сході Франції, де вірус був поширений серед тварин навесні та влітку 2026 року. У міністерстві наголосили, що на основі наявних даних ризику для населення наразі не виявили.

Що відомо про вірус Шамонда

Вірус уперше виявили в Нігерії в середині 1960-х років. У Європі його підтвердили наприкінці липня 2026 року, після досліджень хворої худоби на півдні Німеччини, у Швейцарії та на сході Франції. Згодом вірус виявили також в Австрії, Бельгії, Ірландії, Італії, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Словенії, Іспанії та на британському острові Джерсі.

Вірус Шамонда передається переважно через укуси мошок, найчастіше його виявляють у великої рогатої худоби, а також у коней, альпак, овець і кіз. Комерційно доступних вакцин проти вірусу наразі немає.

Зазвичай у заражених тварин підвищується температура, виникає діарея та знижується вироблення молока. У вагітних корів вірус також може спричиняти викидні й порушення розвитку плода. У людей симптоми зараження вірусом Шамонда поки що не вивчені.