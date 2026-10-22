Росія почала бити по Україні новою крилатою ракетою «Філін» дальністю до 1 200 км. Що про неї відомо

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Головне управління розвідки МО України

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало дані про нову російську крилату ракету «Філін», яку Росія почала використовувати проти України наприкінці літа 2026 року.

На порталі War&Sanctions з’явилась її інтерактивна 3D-модель, а також інформація про будову та електронні компоненти.

За даними ГУР, «Філін» розробило російське НВО «Молнія», яке входить до корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Росія створила її як відносно дешевий засіб для ударів з наземних пускових установок.

Довжина ракети — близько 3,5 метра, розмах крил — 3 метри. Корпус зроблений переважно з композитних матеріалів, а частину деталей виготовляють за допомогою 3D-друку.

За заявленими Росією характеристиками, «Філін» може розвивати швидкість до 800 км/год і летіти на відстань до 1 200 км. Ракета здатна рухатися на дуже низькій висоті. Є версії з бойовою частиною вагою 50 і 100 кг.

Для наведення «Філін» використовує китайську інерціальну навігаційну систему та 16-канальну систему «Комета». У ГУР зазначають, що в ракеті багато іноземної електроніки: вони виявили 35 американських і 22 китайських компоненти.

Частина обладнання «Філіна» схожа на те, що Росія використовує в ударних дронах «Гарпія». Водночас двигун ракети — російський R500. Такий самий тип двигуна раніше знаходили в інших російських крилатих ракетах.