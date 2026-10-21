Electronic Arts закриває BioWare — студію, яка створила ігри Mass Effect і Dragon Age

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Компанія Electronic Arts закриває BioWare — студію, яка створила ігри Mass Effect, Dragon Age. Разом із закриттям студії припиняють також ранню розробку наступної частини гри Mass Effect.

Про це студія повідомила у соцмережі Х.

Серед найвідоміших проєктів студії також Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic та Anthem. За даними Bloomberg, EA планує звільнити приблизно 400 працівників, зокрема приблизно 50 співробітників BioWare.

У заяві BioWare зазначила, що зараз її головний пріоритет — команда, яка працювала над іграми, та підтримка працівників під час закриття студії. Також розробники подякували гравцям, які стежили за їхніми історіями, обговорювали рішення персонажів і переживали за героїв.

Останніми роками студія зіткнулася з труднощами. Mass Effect: Andromeda, випущена у 2017 році, отримала неоднозначні відгуки, а випущена у 2024 році Dragon Age: The Veilguard не досягла запланованих продажів.