Росія заявила, що готова відновити переговори з Україною та США в листопаді

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Росія заявила, що готова відновити тристоронні переговори з Україною та США уже в листопаді. Зустріч може пройти в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають російські медіа.

За словами Ушакова, російський президент сказав про це спецпосланцю президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час їхньої зустрічі в Санкт-Петербурзі. Ушаков каже, що перемовини можуть відбутися в Абу-Дабі уже в 10-х числах наступного місяця.

Ушаков також повідомив, що Віткофф розповів Путіну про переговори, які відбулися 20 жовтня в Осло за участю президента Володимира Зеленського, прем’єра Норвегії та президента Фінляндії. За словами помічника Путіна, американський посланець відзначив нові підходи в позиціях європейців і Києва.

Ушаков стверджує, що новий раунд переговорів може бути присвячений створенню системи безпеки для Росії та України після завершення війни. Також помічник заявляє, що під час розмови з Віткоффом Путін розповів йому про ситуацію на фронті, заявивши, що російські війська нібито «домінують».