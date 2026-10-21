Календар тепер став ворогом України, а з ним і Дональд Трамп. Світові медіа про російсько-українську війну 21 жовтня

Новини

«Бабель»

Протягом наступних восьми тижнів погода ставатиме холоднішою і Росія почне використовувати мороз як зброю. У цей же період відбудуться три події, повʼязані з Трампом, які вплинуть на майбутнє України, — про них для The Atlantic пишуть Саймон Шустер і Джонатан Лемір.

Перша дата — вибори Конгресу США 3 листопада, де республіканці можуть втратити одну або дві палати. Друга — запропонований на середину листопада саміт у Китаї, де Путін хоче зустрітися з Трампом і Сі Цзіньпіном, аби спланувати завершення війни без участі України. Третя — саміт G20 в середині грудня на полі для гольфу Трампа в Маямі. Радники американського президента кажуть, що там він хоче стояти між Путіним та Зеленським, які підписуватимуть мирну угоду — навіть якщо для доведеться примусити Україну.

Журналісти пишуть, що тепер ворогом України став календар, а разом з ним і Дональд Трамп. Зазнавши невдачі в зусиллях завершити війну проти Ірану, він перемкнув свою увагу на Україну — проте новий виток підлабузництва до Путіна дав зворотний ефект і створив республіканцям ще одну перешкоду перед виборами. Дехто з оптимістів в оточенні Зеленського вважає, що поразки республіканців можуть змусити Трампа більше зосередитись на внутрішніх питаннях і він залишить Україну в спокої. Але інші спостерігачі побоюються, що може бути навпаки: президент без дружнього Конгресу більше схильний покладатися на зовнішню політику, де йому не потрібна допомога парламенту.

Про зустріч у Китаї Шустер і Лемір пишуть, що повага Трампа до Путіна може зрівнятися лише з його повагою до Сі. Раніше президента США вже цікавила ідея, що ці три держави поділять земну кулю на сфери впливу. Це турбує значну частину Заходу, але дехто з оточення Трампа підтримує ідею, називаючи Україну «корумпованою глухоманню без жодної субʼєктності», багато з них розглядають війну як перешкоду для ділових угод з Росією, що допоможуть їм збагатитися.

Ідеальним часом для мирної угоди, на думку Трампа, стане саміт G20 — ще під час першої каденції він мріяв провести його на своєму полі для гольфу. Путін ще не погодився взяти участь, але якщо це станеться — це стане його першим самітом у західній країні з 2022 року і ще одним кроком, щоб позбутися статусу міжнародного ізгоя. Зеленський вже зобов’язався взяти участь і заявив, що готовий зустрітися з Путіним, щоб виробити угоду про припинення війни. «Якщо Трамп доб’ється свого протягом наступних восьми тижнів, це можуть бути не переговори, а капітуляція», — підсумовують журналісти.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.