Правоохоронці викрили організовану групу, яка продавала наркотики під виглядом напоїв і солодощів у кав’ярнях

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Офіс генерального прокурора

Правоохоронці викрили у Києві та Запоріжжі організовану групу з пʼяти людей, яка продавала наркотики під виглядом напоїв і солодощів у кав’ярнях.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Як стверджують слідчі, з грудня 2025 року ця група пропонувала клієнтам під виглядом звичайних напоїв і солодощів чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом та психотропними речовинами, а також електронні сигарети з наркотичним вмістом. Цю продукцію вони отримували з-за кордону, а між закладами передавали поштою.

Правоохоронці під час обшуків вилучили в них понад 10 кг кратому, електронні сигарети з вмістом психотропної речовини, гроші, пакувальні матеріали та інші докази злочину.

Організатора групи підозрюють у контрабанді наркотичних засобів та організації їх збуту, а інших чотирьох учасників — у незаконному збуті наркотиків у складі злочинної групи.

Четверо підозрюваних перебувають під вартою без права на заставу, а ще один підозрюваний — під домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.