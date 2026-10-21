Reuters: Угорщина може відмовитися від «Росатома» в проєкті розширення АЕС «Пакш»

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reuters.com

Угорщина розглядає можливість замінити російську державну корпорацію «Росатом» як головного підрядника розширення атомної електростанції «Пакш» і вже вивчає альтернативних постачальників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

Співрозмовники Reuters не назвали можливих нових підрядників. Водночас один із них зазначив, що європейський постачальник спростив би питання зовнішньої політики та санкцій, хоча труднощі з управлінням проєктом залишилися б.

Уряд прем’єра Петера Мадяра планує ухвалити остаточне рішення щодо розширення АЕС наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Під час перегляду оцінять правові, технічні та фінансові наслідки можливої заміни підрядника, вплив на терміни будівництва та економічну доцільність проєкту.

Проєкт спочатку оцінювали в €12,5 млрд. До того, як залили перший бетон у лютому 2026 року, Угорщина вже витратила на проєкт понад €2 млрд, з яких €1,1 млрд виплатили «Росатому». Якщо уряд вирішить відмовитися від російської корпорації, країні, ймовірно, доведеться врахувати ці витрати та можливі штрафи за розірвання контракту.

Початкову угоду з «Росатомом» змінювали п’ять разів. Шосту зміну підготували, але не підписали. Крім того, у 2025 році Суд Європейського Союзу скасував рішення Єврокомісії, яким схвалили державну допомогу для проєкту.

Поки розширення АЕС затримується, Будапешт також розглядає можливість продовжити на 20 років ліцензії на експлуатацію чотирьох наявних реакторів російського виробництва. Термін дії їхніх ліцензій спливає у 2032–2037 роках.