РФ могла збирати персональні дані молдован через таксі-застосунок. Молдова почала розслідування

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Flickr / Konstantin T

У Молдові розпочали розслідування, бо підозрюють, що Росія могла збирати персональні дані громадян через таксі-застосунок «Яндекс».

Про це пише Radio Free Europe.

Підозри виникли після журналістського розслідування про те, що «Яндекс» міг не сплачувати податки в Молдові. Журналісти також з’ясували, що Yandex Go міг передавати дані користувачів на сервери в Росії, а не зберігати їх у Нідерландах, як раніше запевняла компанія.

«Яндекс» контролює близько 60% ринку таксі Молдови (у жовтні компанія переказала в молдовську казну $45 000 з банківського рахунку ОАЕ). Вперше дані про водіїв влада запросила ще у 2022 році. Було чотири запити, і всі їх відхилили.

Журналісти також з’ясували, що близько $7,8 млн доходів від Yandex Go нібито могли проходити через банки в Дубаї та Казахстані без сплати податків у Молдові.

Тепер молдовська влада вимагає розкрити кінцевих власників місцевого бізнесу «Яндексу» й перевіряє, куди компанія передає дані користувачів. На це дали 20 днів. Якщо влада побачить загрозу безпеці, то може арештувати активи компанії або зупинити роботу застосунку.

Схожа історія вже була в Нідерландах. У травні там оштрафували на $112 млн компанію MLU BV із групи «Яндекс». Вона зберігала на серверах у Росії дані клієнтів і водіїв із Норвегії та Фінляндії. Серед них — скани водійських посвідчень, домашні адреси й контакти, номери рахунків, точна геолокація, історія поїздок, фотографії, зміст чатів і коди соціального страхування.