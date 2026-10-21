Зеленський згоден на мирну угоду, яка заморозить фронт «так, як є зараз»

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Офіс президента

Президент Володимир Зеленський готовий погодитись на заморозку фронту на тих позиціях, де сторони перебувають зараз.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

Ведучий запитав у Зеленського, чи погодився б він на мирну угоду, яка заморожує все «так, як є зараз», — за умови, що Україна збереже за собою 75% або більше своєї території.

«Так. Зараз нам треба зупинитися, і я вважаю, що це — справжній спосіб покласти край цій війні. Ми оголошуємо перемирʼя або припиняємо вбивства, як це назвав президент Трамп. Заморозити й припинити. І, звісно, це мінімум того, чого ми сьогодні очікуємо від Росії», — сказав президент.

Він додав, що в такому разі Україна звернеться до Трампа та європейських лідерів з проханням про гарантії безпеки.

«Найголовніше — це мир, а також безпека в умовах миру. Це найголовніше. Не боятися, що окупація повернеться, агресія повернеться, вбивства повернуться. Тож ми маємо цьому покласти край. І саме тому — припинення вогню та переговори, а також гарантії безпеки від США і процвітання з нашого боку — партнери у справі оновлення нашого життя», — сказав Зеленський.