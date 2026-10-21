Польський Сейм схвалив поправки про часткову декриміналізацію абортів, однак президент може їх ветувати

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The Boston Globe

Польський Сейм 20 жовтня проголосував за поправки до Кримінального кодексу, які частково декриміналізують аборти в країні.

Про це повідомило медіа Onet.

Ці поправки передбачають дозвіл на аборт у разі тяжкої вади розвитку плоду. Також депутати скасували дві статті, які передбачають до трьох років вʼязниці за незаконне переривання вагітності та за допомогу в цьому.

Водночас лікарі, медсестри й акушерки не нестимуть кримінальної відповідальності за переривання вагітності, якщо воно необхідне для порятунку життя чи здоров’я жінки.

21 жовтня голова канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнев Богуцький не відповів прямо про те, чи ветує президент ці поправки. Він лише сказав, що президент «підтримує захист життя від зачаття до природної смерті».

Що передувало

Наразі у Польщі дозволено переривати вагітність лише у двох випадках: коли вагітність загрожує життю чи здоровʼю жінки та коли вона настала внаслідок злочину. В останньому випадку аборт можливий до 12-го тижня вагітності.

Із січня 2021 року в Польщі заборонили переривати вагітність через тяжкі вади розвитку плода або невиліковну хворобу, що загрожує його життю. Ці зміни стали наслідком рішення Конституційного трибуналу Польщі у 2020 році, який визнав таку підставу для аборту неконституційною.

Депутати від тодішньої правлячої партії «Право і справедливість» оголосили, що переривати вагітність навіть у випадку серйозних пороків плода є порушенням Конституції, за якою захисту потребує кожне життя.

Це рішення тоді спричинило масові протести по всій країні. У багатьох містах кілька разів спалахували багатотисячні протести. Вони стали найбільшими антиурядовими демонстраціями в Польщі з часів падіння комунізму в 1989 році.