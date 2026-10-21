«Бабель» вкотре опинився серед медіа, які найбільше відповідають журналістським стандартам за версією ІМІ. Хто ще в списку

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Інститут масової інформації (ІМІ) опублікував рейтинг українських онлайн-медіа, що найбільше дотримувались журналістських стандартів у третьому кварталі 2026 року. «Бабель» знову в переліку.

Фахівці визначили, що дотримувались стандартів у щонайменше 95% випадків такі медіа: «Суспільне», hromadske, «Бабель», LB.ua, Укрінформ, «Слово і діло», «Новинарня», «Українська правда», LIGA.net, ZN.UA та «Еспресо».

«Порушення здебільшого поодинокі й стосуються недостатньої атрибуції інформації, некритичного відтворення припущень та оцінок. Водночас навіть серед лідерів моніторинг виявив редакційні практики, які потребують виправлення», — наголосили в ІМІ.

Найнижчі показники дотримання стандартів зафіксували на сайтах «Телеграф», ТСН, «Фокус», OBOZ.UA, УНІАН та «24 канал». В ІМІ кажуть, що в цих медіа матеріали з порушеннями становлять значну частину новинних розділів, а подекуди переважають над справжніми новинами. Найгірша ситуація на сайті «Телеграф», де лише поодинокі публікації відповідають професійним стандартам.

Загалом в Інституті масової інформації відзначили, що рівень дотримання балансу думок і поглядів у новинах онлайн-медіа знизився з 97,4% у другому кварталі до 96,04% у третьому. Показник достовірності майже не змінився й становить 95% проти 95,1% у попередньому кварталі, а середній рівень дотримання відокремлення фактів від коментарів знизився з 83,6% до 82,8%.

Інститут масової інформації

В ІМІ підкреслили, що результати моніторингу третього кварталу 2026 року підтверджують: розрив між українськими онлайн-медіа за якістю новин поглибився. У частини редакцій високий рівень дотримання професійних стандартів залишається сталою практикою, інші дедалі частіше дозволяють собі нехтувати навіть базовими вимогами інформаційного жанру.

«Різниця між цими групами вже настільки значна, що середні показники дотримання стандартів не відображають усієї глибини проблеми. Найбільше занепокоєння викликає перетворення новинних розділів на майданчики для залучення трафіку за будь-яку ціну. Рецепти, гороскопи, забобони, побутові поради та плітки заповнюють простір, призначений для повідомлень про події. Навіть справжні новини нерідко обростають редакційними оцінками, емоційними перебільшеннями й припущеннями. До цього додаються матеріали з ознаками замовності, які використовують довіру до новинного формату для просування політичних і комерційних інтересів», — наголосили аналітики.