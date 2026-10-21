NYT: Трамп хоче виселити журналістів із брифінгової зали в Білому домі, а на її місці відновити критий басейн

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Наприкінці серпня президент США Дональд Трамп запропонував тодішній прессекретарці Керолін Левітт виселити журналістів із брифінгової зали імені Джеймса С. Бреді. Натомість він хотів би відновити на її місці критий басейн.

Про це пише The New York Times з посиланням на людей, знайомих з перебігом розмов про це.

Трамп казав своїм помічникам, що хотів би відновити басейн, який президент Франклін Д. Рузвельт облаштував у 1933 році для терапії ніг, уражених поліомієлітом. Згодом Річард Ніксон накрив басейн, щоб звільнити місце для представників медіа.

Президент США і раніше говорив про те, щоб виселити журналістів, — ще під час свого першого президентського терміну. Проте наразі дедалі більше людей з його оточення підтримують цю пропозицію. Дехто з наближених до Трампа вважає, що медіа можна перенести до адміністративної будівлі імені Ейзенхауера — це навпроти Білого дому.

За словами трьох людей, обізнаних з перебігом обговорень, Трамп впродовж кількох місяців неодноразово просив Левітт виселити журналістів із Білого дому. Одним із тих, хто підштовхував його до ідеї відновити басейн, був Білл Пулте — директор Федерального агентства з житлового фінансування.

Пулте не відіграє офіційної ролі в роботі Білого дому. Однак, як розповіли співрозмовники, він створив макет із пінокартону, на якому брифінгова зала була зображена як відновлений басейн, облаштований на рівні землі. Цей макет він показував Трампу.