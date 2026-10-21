Росія вночі запустила по Україні 186 дронів і крилаті ракети. У Києві та на Харківщині є загиблі
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Російські війська в ніч на 21 жовтня запустили по Україні 186 безпілотників і крилаті ракети «Іскандер-К». Сили ППО знешкодили 150 дронів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Решта російських цілей влучила в 27 місцях, у 13 місцях впали уламки. Зокрема, у Києві дрон влучив у житлову 24-поверхівку на рівні 20-го поверху, там виникла пожежа. Двоє людей загинули.
Росіяни атакували село Коротич на Харківщині, дві людини загинули, ще 11 поранені — серед них двоє дітей.
Також росіяни вдарили по Кременчуцькому національному університету на Полтавщині, троє людей отримали поранення. Пошкоджений один із корпусів університету.
На Рівненщині під ударом був один з гіпермаркетів області. На місці виникла масштабна пожежа, четверо людей постраждали.
В Умані на Чернігівщині одна людина постраждала. Під ударом був будівельний гіпермаркет, готель і приватний будинок.
На Львівщині пошкоджене підприємство в Жовківській громаді, двоє працівників поранені. Також уламки впали на приватний будинок у сусідньому населеному пункті.