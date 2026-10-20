США та Україна обговорили гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО. Головне із заяв Зеленського після зустрічі з Віткоффом

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Американська сторона обговорила з Україною гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, різні пропозиції вже зафіксували у документі. Також американська сторона підтвердила, що гарантії безпеки для України мають бути «сильними».

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони провели брифінг після розмови з представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Зеленський заявив, що поговорить у найближчі два дні з державним секретарем США Марко Рубіо. Вони вже говорили вранці 20 жовтня — про звʼязок Starlink, дрони-перехоплювачі та обмін розвідданими. За словами президента, у наступні 48 годин, можливо, сторони розвʼяжуть ці питання.

21 жовтня Стів Віткофф поїде до російського Санкт-Петербурга, де поговорить з Володимиром Путіним. Стере каже, що американський представник спробує «прокласти шлях» до зустрічі лідерів. Він поділиться з Путіним ключовими ідеями і пропозиціями, які обговорювали на зустрічі в Осло.

За словами Зеленського, США відновили обмін розвідданими, зокрема раннє попередження про російські балістичні ракети.

Український президент вважає, що тристороння зустріч про закінчення війни має відбутися за участі України, Росії та США. Він відкинув варіант, де в ній беруть участь лише США, Китай та Росія. Цю ідею запропонував Путін, писало медіа The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

На переговорах з Віткоффом також обговорили план післявоєнного відновлення України, питання територій та санкції проти Росії. За словами Стубба, серед інших тем — посилення української ППО, часткове припинення вогню — воно має стосуватися також бойових дій в Чорному морі, щоб відновити український та російський експорт зерна на світові ринки.