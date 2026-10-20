Норвегія оголосила про нові санкції проти Росії

Новини

Норвегія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії — він відповідає 21-му пакету санкцій Євросоюзу. Обмеження стануть чинними 21 жовтня.

Про це повідомили на сайті норвезького уряду.

Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії 23 липня. Він передбачає обмеження проти енергетичного та фінансового секторів, а також проти російського тіньового флоту. Крім того, ЄС розширив обмеження на імпорт та експорт товарів.

До санкційних списків додали 48 фізичних осіб, яким обмежили пересування та заморозили активи, а також 168 компаній та організацій, активи яких заморозили. Також під санкції потрапило 41 судно російського тіньового флоту. Відповідні обмеження Норвегія внесла до свого законодавства 14 серпня 2026 року.