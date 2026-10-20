Росіяни атакували енергообʼєкт у Києві, у Харкові під ударом був приватний сектор. Є постраждалі

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Facebook / ДСНС України

Внаслідок російської атаки на приватний сектор у Новобаварському районі Харкові девʼять людей постраждали. Також під ударом був один із енергообʼєктів Києва, через це знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Соломʼянський і Печерський райони.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів РФ.

У Краматорську на Донеччині кількість загиблих зросла до чотирьох. Ще шість людей поранені внаслідок російських атак 20 жовтня. У ДТЕК повідомили, що троє із загиблих — працівники теплопостачальної організації, які перевіряли готовність мережі до опалювального сезону.

На Дніпропетровщині двоє людей загинули, ще семеро — поранені. У Дніпрі пошкоджені склади та інфраструктура. Загалом під ударом були чотири райони області.

На Херсонщині пʼять людей постраждали, серед них троє дітей віком 12 та 13 років. Також одна людина постраждала у Білій Криниці.

У Новояворівську на Львівщині запровадили графіки подачі води після російської атаки. Місто залишилося без електроенергії та водопостачання.