Гендиректор Ryanair: Ціни на авіаквитки в Європі можуть зрости на 20% наступного року

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Airbus

Ціни на авіаквитки в Європі можуть зрости на 20% наступного року через зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході.

Про це розповів гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі на пресконференції, передає Bloomberg.

За словами О’Лірі, Європа може стикнутися з найбільшим в історії зростанням цін на авіаквитки. Але навіть підвищення цін може не компенсувати авіакомпаніям різкого подорожчання пального. Через це їхня прибутковість скоротиться.

Керівник Ryanair також заявив, що більшість європейських авіакомпаній, зокрема його компанія, недостатньо захистилися від зростання цін на пальне на 2027 рік. Додатковий тиск на галузь створюють підвищення податків і скорочення кількості рейсів через фінансові труднощі.

О’Лірі заявив, що Ryanair скоротить присутність у Франції та Бельгії у відповідь на підвищення податків. Він також прогнозує подальше об’єднання авіакомпаній, оскільки слабшим гравцям буде складніше працювати за високих витрат.