У «Дії» тепер можна оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року

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Міністерство цифрової трансформації

У застосунку та на порталі «Дія» тепер можна оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Після подання заяви онлайн «Дія» передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Система автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів і формує рішення, яке перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду.

Оформити допомогу також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених представників територіальних громад.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані, становить 7 000 грн на місяць. Допомога на догляд за дитиною до року також становить 7 000 грн щомісяця. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, виплата становить 10 500 грн на місяць.