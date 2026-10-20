США легалізують танкери тіньового флоту, щоб збільшити поставки нафти

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Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє продавати підсанкційні нафтові танкери, щоб після переобладнання вони могли легально перевозити нафту, яка не підпадає під санкції.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, передає Bloomberg.

За словами Райта, американський уряд співпрацює з інвесторами, які купують неробочі підсанкційні судна, ремонтують їх і готують до перевезення нафти. Міністр наголосив, що не йдеться просто про скасування санкцій, — це процедура, після якої танкери зможуть працювати легально.

Райт оцінює кількість суден у світовому тіньовому флоті приблизно в 1 600. За його словами, завдяки цій програмі до легального флоту можуть долучитися десятки або навіть сотні танкерів. Зокрема, США прагнуть збільшити кількість суден для перевезення нафти на тлі перебоїв із постачанням через війну в Ірані.

Райт також окремо пояснив, що однією з причин домовленостей із Росією про вихід її запасів дизельного пального на світовий ринок було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.

За його словами, Росія могла б збільшити експорт дизелю, якби припинила бойові дії в Україні, домовилася про енергетичне перемир’я та відновила нафтопереробні заводи або скоротила споживання пального російською армією.