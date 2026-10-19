Як українські F-16 полюють на російські реактивні дрони — і які недоліки має ця тактика. Світові медіа про війну 19 жовтня

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«Бабель»

Україна використовує винищувачі F-16, щоб боротися з російськими реактивними дронами, але така тактика, попри її ефективність, створює для української авіації серйозні проблеми, пише The New York Times. Український парк налічує близько 50 F-16. При цьому приблизно половина літаків, за словами Володимира Зеленського, перебуває поза строєм через технічне обслуговування на європейських базах. Через часті вильоти літаки працюють на межі можливостей, швидше зношуються й частіше потребують ремонту. Колишній генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула зазначив, що Україна «змушена день у день використовувати відносно невеликий парк винищувачів як заміну багаторівневій системі протиповітряної оборони». За його словами, така стратегія не може бути довгостроковою, адже Україна витрачає обмежений ресурс швидше, ніж варто було б.

F-16 потрібні Україні не лише для захисту неба, зауважує видання. Вони могли б виконувати й наступальні завдання, зокрема протидіяти російській авіації та допомагати відтісняти її від лінії фронту. Однак коли літак вилітає на перехоплення дрона, він не може одночасно виконувати інше бойове завдання. Крім того, наявні українські F-16 не оснащені необхідними далекобійними ракетами, які дозволили б завдавати ударів по російських військових об’єктах далеко за лінією фронту. Такі завдання Україна наразі виконує іншими типами винищувачів, зокрема французькими Mirage та радянськими літаками, йдеться в статті. Україна чекає на нові літаки — шведські Gripen, французькі Rafale, нові F-16, — але їхнє постачання потребує часу.

Але навіть якщо Київ отримає більше літаків, потрібно підготувати достатню кількість пілотів, здатних ними керувати. Єдина навчальна база за межами США, де українські льотчики проходять підготовку на F-16, розташована у Фетешті на південному сході Румунії. Навчання там триває близько шести місяців, але перед цим пілоти нерідко витрачають понад рік на вивчення англійської мови та освоєння менш потужних західних літаків. За словами керівника програми, полковника ВПС США у відставці Білла Томаса, від вересня 2024 року програму у Фетешті завершили 19 українських пілотів. Водночас сама підготовка змінилася: тепер значно більше уваги приділяють боротьбі з дронами, ніж це було до повномасштабної війни Росії проти України.

Десятки іноземних видань також продовжують писати про кризу в стосунках між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, CNN акцентує увагу на тому, що Вашингтон і Київ дедалі більше розходяться в поглядах на те, як завершити війну, а взаємна недовіра між Трампом і Зеленським загрожує послабити військові позиції України. Тим часом The Washington Post зосереджується на мотивах Трампа та політичних наслідках його рішень — зокрема на тому, як він намагається поєднати переговори з Путіним, економічні інтереси США та внутрішньополітичний тиск.

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