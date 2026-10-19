Молдова надіслала Україні ноту протесту через перетин кордону українськими прикордонниками

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Молдова направила Україні ноту протесту після того, як двоє українських прикордонників перетнули державний кордон під час переслідування чоловіка, який намагався переплисти Дністер.

Про це заявив голова парламентського комітету Молдови з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку Ліліан Карп на «Радіо Молдова».

Карп наголосив, що спроба чоловіка незаконно виїхати з України не виправдовує перетину кордону українськими прикордонниками. Коментуючи можливе надання притулку українцю, Карп зазначив, що його заяву розглянуть, адже міжнародне право дозволяє людям, які тікають від війни, просити про захист.

Інцидент стався 15 жовтня. За даними Державної прикордонної служби України, прикордонники на Вінниччині помітили чоловіка, який рухався до кордону, а потім спробував переплисти Дністер. Під час затримання він чинив опір.

Через обміління річки та несправність двигуна човен із двома українськими прикордонниками прибило до молдовського берега. Там група людей витягла човен на берег, погрожуючи військовослужбовцям. Згодом на місце прибули молдовські прикордонники.

17 жовтня молдовська прикордонна поліція затримала двох українських військовослужбовців. Наступного дня їх повернули в Україну. ДПСУ повідомила, що розпочала службове розслідування, причетних прикордонників усунули від охорони державного кордону. Чоловік, якого переслідували, звернувся по притулок у Молдові.