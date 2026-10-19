У Києві чоловік влаштував стрілянину у будівлі ТЦК: шестеро людей поранені

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У Печерському районі Києва сталася стрілянина у будівлі ТЦК, унаслідок чого поранені шестеро людей.

Про це повідомили у Нацполіції.

Постраждали троє поліцейських та троє військовослужбовців, їх госпіталізували. За попередньою інформацією, стрільбу розпочав чоловік, якого доставили до ТЦК через порушення закону про мобілізацію. Стрільця вже затримали.

У серпні невідомий в Одесі стріляв у працівників ТЦК, внаслідок чого були поранені четверо людей. Чоловік стріляв із пістолета Флобера, коли працівники ТЦК проводили заходи оповіщення.