CNN: Українці, які мають тимчасовий захист у США, зможуть залишатися у країні, поки рішення про продовження статусу не ухвалять

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Українці, які мають тимчасовий захист у США (Temporary Protected Status), зможуть залишатися у країні, поки рішення про продовження дії захисту не ухвалять остаточно.

Про це пише СNN з посиланням на представника Міністерства внутрішньої безпеки США.

Термін дії TPS мав завершитися сьогодні, 19 жовтня. Однак анонімний посадовець Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що рішення щодо для громадян України та Судану оголосять «у відповідний час». До цього моменту громадян обох країн не депортуватимуть зі США.

Подібний підхід Адміністрація президента США Дональда Трампа застосувала раніше цього року до громадян Сальвадору: їм дозволили зберегти захист, поки влада готувала остаточне рішення.

TPS — це програма гуманітарного захисту, яка дозволяє людям із країн, де тривають війни, стихійні лиха або гуманітарні кризи, тимчасово жити та працювати у США. За федеральними даними, станом на березень 2025 року в програмі брали участь понад 100 тисяч українців і більш як 1 790 громадян Судану.

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила дію TPS для громадян кількох країн у межах своєї політики обмеження імміграції. Зокрема, йдеться про людей з Гаїті та Сирії. Представники Трампа наголошують, що цей статус є тимчасовим і не має ставати постійним рішенням.