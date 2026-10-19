Опитування: 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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Save Ukraine
Більшість українців (62%) готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про умовно довгий період — 1 рік.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Декілька місяців чи пів року війну готові терпіти 23% людей. Водночас, попри терор реактивними дронами, 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
Абсолютна більшість українців — 79% — вірять, що у війні переможе Україна. А 7% вважають, що переможе Росія. Допускають перемовини з РФ для завершення війни зараз 75% українців.
Опитування проводили упродовж 12–21 вересня 2026 року методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України. У ньому брали участь українці віком від 18 років.