Опитування: 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно

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Save Ukraine

Більшість українців (62%) готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про умовно довгий період — 1 рік.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Декілька місяців чи пів року війну готові терпіти 23% людей. Водночас, попри терор реактивними дронами, 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

КМІС

Абсолютна більшість українців — 79% — вірять, що у війні переможе Україна. А 7% вважають, що переможе Росія. Допускають перемовини з РФ для завершення війни зараз 75% українців.

Опитування проводили упродовж 12–21 вересня 2026 року методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України. У ньому брали участь українці віком від 18 років.