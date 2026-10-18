Японія вперше у світі спробує привезти на Землю ґрунт із супутника Марсу

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Yuika Kawazoe / Kyodo News

Японія готується запустити першу у світі місію, що має доставити на Землю зразки ґрунту з Фобосу — одного з двох супутників Марсу.

Про це пише The Guardian.

Космічний апарат місії Martian Moons eXploration (MMX) планують запустити у вівторок, 20 жовтня, на японській ракеті H3.

Космічний апарат, який Японія планує запустити для дослідження супутників Марсу. Yuika Kawazoe / Kyodo News

Місія має допомогти вченим з’ясувати, звідки взялися Фобос і другий супутник Марсу — Деймос. Є дві основні версії: вони могли утворитися з уламків після зіткнення великого небесного тіла з Марсом або бути астероїдами, які планета захопила своєю гравітацією.

У японському Агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA) кажуть, що аналіз ґрунту з Фобосу може дати майже однозначну відповідь на це питання.

Вчені також сподіваються знайти в зразках частинки самого Марсу. За оцінками JAXA, близько 0,1% матеріалу на поверхні Фобосу може походити з Марсу. Це потенційно дозволить більше дізнатися про історію Червоної планети та навіть пошукати сліди давнього мікробного життя.

Супутник Марсу Фобос. NASA

MMX дістанеться району Марсу приблизно в серпні 2027 року. Після цього він кілька років досліджуватиме Фобос і пролетить поблизу Деймосу.

Перед основною посадкою на Фобос має висадитися франко-німецький ровер Idefix. Він досліджуватиме поверхню та допоможе вибрати безпечне місце для забору ґрунту.

Японський апарат планує двічі сісти на Фобос і зібрати щонайменше 10 грамів ґрунту. Для цього використають два методи: американський пристрій підніматиме пил стисненим газом, а японський механізм братиме зразки з глибини приблизно два сантиметри.

Після цього капсула зі зразками вирушить назад на Землю і, як планують, у 2031 році приземлиться в Австралії.

У JAXA кажуть, що дослідження Фобосу також може бути корисним для майбутніх польотів людей на Марс: його супутники потенційно можуть використовувати як проміжні бази для експедицій на Червону планету.