У Франції тривають масові протести. Мітингувальники підпалили ратушу в Ліможі й увірвались до мерії Марселю

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Getty Images / «Бабель»

У Франції на протестах затримали понад 1 200 людей. Мітингувальники спалили ратушу в Ліможі та увірвались до мерії в Марселі.

Про це пише The Guardian.

17 жовтня у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг. До демонстрацій, які почалися через проблеми в школах, долучилися профспілки та прихильники руху «жовтих жилетів».

У Парижі мирний протест переріс у сутички: поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників заворушень, які кидали феєрверки та бруківку, напали на банк і пограбували десятки магазинів.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У Марселі демонстранти увірвалися до мерії, протаранивши двері захисними барʼєрами, які забрали з вулиці.

Марсель, 17 жовтня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

У Ліможі пошкодили історичну будівлю ратуші — через влаштовану протестувальниками пожежу там обвалився дах. Місцева влада називає пошкодження 143-річної історичної будівлі «катастрофічними».