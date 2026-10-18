Росіяни атакували Україну 180 дронами. Є жертви і постраждалі в Запоріжжі і Полтаві

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У ніч проти 18 жовтня росіяни запустили по Україні 180 дронів та балістичну ракету «Іскандер-М». ППО знешкодила 152 дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Решта дронів та ракета поцілили по 20 місцях, ще на 4 локаціях впали уламки. Через атаку є загиблі та постраждалі в різних регіонах.

У Запоріжжі загинула жінка, ще дві людини постраждали, серед них — дитина. Удар пошкодив житлові будинки, заклад освіти.

На Вінниччині через атаку є руйнування критичної інфраструктури, по області почалися аварійні вимкнення світла.

У Полтаві пізно ввечері 17 жовтня росіяни вдарили по приватному житловому сектору міста. Одна людина загинула, четверо отримали поранення.