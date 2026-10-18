Генштаб: За добу росіяни втратили на фронті понад 2 тисячі військових

Новини

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, російська армія втратила на фронті ще 2 090 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили танк, сім бойових бронемашин, 27 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1 372 БпЛА, 363 одиниці автомобільної техніки, чотири крилаті ракети.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня 2026 року говорив, що Росія лише від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими у війні проти України. За його словами, Україна має відеодокази кожної з російських втрат. Загалом втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, станом на липень 2026 року щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.