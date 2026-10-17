Протягом дня росіяни били по Сумщині й Донеччині — є загиблі та постраждалі

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Пресслужба ДСНС

Протягом дня російська армія продовжувала атакувати Сумщину, Херсонщину і Донеччину. Внаслідок обстрілів є жертви та руйнування.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів РФ.

У Херсоні через ранковий удар по місту кількість постраждалих зросла до 33. У Білозерці та Нововоронцовці на Херсонщині постраждали троє людей.

Росіяни завдали авіаудару по будинку в Сумах — одна людина загинула, двоє постраждали.

У Словʼянську на Донеччині через ранковий авіаудар двоє людей загинули, ще троє постраждали. Удари пошкодили та зруйнували щонайменше 22 будинки.