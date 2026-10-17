У Молдові затримали двох українських прикордонників — вони незаконно перетнули кордон, затримуючи українця

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У Молдові затримали двох українських прикордонників, які перетнули кордон, ймовірно, намагаючись затримати громадянина України.

Про це повідомила молдовська прикордонна поліція.

Як там зазначили, інцидент стався 15 жовтня в селі Голошниця. Стверджується, що прикордонники на моторному човні перетнули кордон України з Молдовою, коли затримували українського громадянина.

Українських прикордонників затримали через незаконний перетин кордону. Справу передали до місцевої прокуратури. Наразі в Україні не коментували офіційно інцидент.

Телеканал Moldova 1 опублікувала відео, на якому видно двох чоловіків у військовій формі, які сидять у човні. Поруч на березі стоїть група людей — вони сваряться з чоловіками в човні.

На відео місцеві жителі звинуватили прикордонників у тому, що ті нібито намагалися втопити чоловіка, якого переслідували під час спроби незаконно перетнути кордон.